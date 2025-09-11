Продължава борбата с пожара над река Илийна, включват се и два хеликоптера

Днес продължава гасенето на пожара, който възникна на 9 септември в сухи треви над горския пояс в Рила планина – над река Илийна, в местността „Чаушки дупки“, от екипи на РСПБЗН – Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила, Благоевград, служители на НП „Рила“, екип на Рилската света обител и НП „Рилски манастир“ и доброволци от Кюстендил. Пожарът се развива в труднодостъпен терен при надморска височина над 2200 м. Причина за възникването му е мълния. Днес в гасенето отново ще се включат и 2 хеликоптера.





