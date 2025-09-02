Продължава гасенето на активни огнища на пожара в Рила

Продължава гасенето на активни огнища пожара над симитлийското село Горно Осеново в обхвата на Национален парк „Рила“.

На терен са пожарникари, горски служители и военнослужещи, съобщи Юлиян Петров от пожарната в Благоевград за БТА.

Големият горски пожар в Рила избухна преди няколко дни, а вчета той беше локализиран.

Същевременно директорът на Държавното горско стопанство (ДГС) в Струмяни Иван Ризов обяви пред агенцията, че около 47 хиляди декара са засегнати от пожара в землището на село Илинденци в Пирин.

Той пламна на 25 юли, а гасенето му продължи близо месец. Бедствието беше обявено за най-големият горски пожар на територията на област Благоевград. В гасенето по въздух се включи и помощ от чужбина, по линия на механизма за гражданска защита на ЕС. Наложи се активиране на системата BG-Alert и евакуиране на близо 400 жители на санданското село Плоски заради разрастване на пожара.

По думите на Иван Ризов в момента се прави инвентаризация на засегнатата територия и до края на седмицата ще стане ясен точният размер на унищожените горски площи. Проверява се колко от дърветата са изгорели върхово, като служители на горското стопанство ще направят обход с тази цел. Засегнатите върхово дървета ще бъдат почистени.

„Където има възможност и потенциал за естествено възобновяване, ще разчитаме на естественото възобновяване, където няма – ще се престъпи към залесяване“, отбеляза Ризов. Той каза още, че има вероятност дърветата без изгорели корони да се възстановят, но с част от тях това най-вероятно няма да стане, защото в повечето случаи след пожар започват нападения от насекоми и вредители.





