Продължава издирването на мъжа, намушкал с нож 26-г. жена в парка на Дупница

Продължава издирването на мъжа, намушкал с нож 26-годишна студентка в градския парк на Дупница, съобщиха от прокуратурата в Кюстендил. Престъплението, което оживено се коментира в града, стана в неделя към 4.00 ч. сутринта. Младата жена е оперирана в „Пирогов“. Прободните рани са в областта на корема. Няма опасност за живота й.

Пострадалата, която според коментарите е завършила медицина и специализира хирургия, заедно със своя приятелка излезли да се разходят до езерото в парк „Рила“ и седнали в беседката. Малко след това били нападнати и заплашени с нож от мъж, който им поискал пари. От страх двете жени опитали да се защитят, при което станало и пробождането. Коментира се, че нападателят е отмъкнал 230 евро.

Близка на ранената жена веднага отишла на мястото на инцидента, след като получила обаждане. Пострадалата обаче лежала в безсъзнание. Бариерата на главния вход на парка е била вдигната.

Според коментари камерите за видеоноблюдение при беседката, където станало нападението, не са работили.