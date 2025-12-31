„Проклятието Кенеди“: На 35 години внучката на Джон Кенеди загуби битката с рака

Внучката на 35-ия президент на САЩ Джон Кенеди загуби битката с рака.

Татяна Шлосбърг, която беше диагностицирана с рядка форма на левкемия, е починала на 35-годишна възраст. Съобщението направиха нейни близки в социалните мрежи. Тя е второто дете на дъщерята на Джон Кенеди – бившият дипломат Карълайн Кенеди, и дизайнера Едуин Шлосбърг.

Татяна Шлосбърг беше журналист по екологичните и климатичните въпроси. Миналият месец пред списание „Ню Йоркър“ тя разкритикува братовчед си Робърт Кенеди-младши, който сега е министър на здравеопазването, че е съкратил средства за изследвания на онкологичните заболявания.