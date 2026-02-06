Прокуратурата в Кюстендил погна 49-г. мъж за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност

Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу И.В., на 49 години, по дело за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК – причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност.

Обвиняемият И.В. е правоспособен ловец, член на ловна дружина и собственик на ловна пушка „Browning”.

На 28.12.2024 г. 17 ловци, за които Държавното горско стопанство – Кюстендил е издало разрешително за групов лов на дива свиня, се отправили към местността Спанчевица. След тях бил и обвиняемият И.В.

След приключване на лова около обяд ловците се изтеглили от пусията и се придвижили към сборния пункт.

Обвиняемият И.В. преметнал пушката си на рамо, като я държал за ремъка. Оръжието се закачило в областта на спусъка за кобура на колана му и произвело изстрел. Куршумът проникнал в шията на вървящия след него Н.Г., вследствие на което пострадалият паднал.

Медицинският екип, пристигнал на местопроизшествието след постъпил сигнал на телефон за спешни случаи 112, констатирал смъртта на Н.Г.

Според експертизата на вещото лице, извършена по досъдебното производство, фаталният изстрел е пряка и непосредствена последица от допуснати от обвиняемия нарушения на изискванията за безопасно ловуване и носене на огнестрелно оръжие. След приключване на лова И.В. не разредил ловното си оръжие чрез изваждане на боеприпасите и не го е привел в състояние, безопасно за околните. Освен че се е придвижвал със заредено оръжие, готово за стрелба при условия на приключил лов, обвиняемият не е спазил и изискването оръжието да бъде насочено със цевта нагоре или надолу.

Предстои делото да продължи в съда.