Прокуратурата в Кюстендил погна 49-г. мъж за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие

Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил се извършват действия по разследване по образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2 от НК.

На 28.01.2026 г. в жилище в гр. Кюстендил спрямо 38-годишната Б.Т. било упражнено физическо насилие чрез нанасяне на удари по тялото, вследствие на което жената паднала и получила фрактура на ръка.

В резултат на проведените действия по разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на 49-годишния М.К., с когото пострадалата живее на съпружески начала и има дете.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия М.К.