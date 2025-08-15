Прокуратурата в Перник иска постоянен арест на дрогиран зад волана  пловдивчанин

Пловдивчанин се изправя пред правосъдието за шофиране на автомобил след употреба на наркотични вещества. На 30 юни тази година в Перник бил проверен лек автомобил „Форд“, управляван от 19-годишен младеж с постоянен адрес Пловдив, познат на органите на реда. При изпробването му с техническо средство бил отчетен положителен резултат за употреба на наркотици. Анализът на кръвната му проба показал, че това е хексахидроканабирол. Привлечен е като обвиняем и е задържан за до 72-часа с прокурорско постановление. Предстои внасяне на искане в съда, за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





