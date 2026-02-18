Прокуратурата: Загиналите при „Петрохан“ са се самоубили. При случая „Околчица“ има убийства и самоубийство

Тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство. Това каза на брифинг в сряда заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова.

„Прокуратурата и полицията са институциите, които в последните две седмици работят усилено по двата случая – „Петрохан” и „Околчица”. Подпомагани сме и от експерти и вещи лица, с които да изясним фактите и обстоятелствата, за да наредим всички парчета от пъзела”, подчерта тя.

По думите ѝ основният въпрос, който се задава в момента, е какъв е мотивът за това престъпление. „Това е изключително тежък и сложен случай, с какъвто лично аз не съм се сблъсквала в своята 30-годишна практика в прокуратурата и следствието. Работим по всички възможни версии”, заяви прокурорът.

Няма други лица на местопрестъплението в нощта, в която е настъпила смъртта на тримата мъже край „Петрохан“, категорични са обвинителите. Част от камерите около хижата са се включвали и изключвали при движение, включително на животни. „Включвали са се и при пожара. За съжаление, част от устройствата са унищожени, а други въобще не са работили. На два от иззетите записи се вижда нещо, което е ключово за отношенията в групата. А именно – наличието на йерархия, като безспорният лидер е Ивайло Калушев”, подчерта Николова. Дейността на тази група се е развивала години наред – както в България, така и в чужбина. В момента тя е предмет на разследване от Софийската градска прокуратура.

По отношение на боеприпасите тя потвърди информацията, изнесена от МВР, че те са се възпламенили по време на пожара.

Телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са намерени пред хижа „Петрохан“ от свидетеля Деян Илиев, който подава сигнал за простреляните лица и за пожара в хижата. „Деян е разпитан два пъти, като вторият път – в присъствието на адвокат. Разпитана е и съпругата му. В дома му е извършено претърсване и изземване. Мобилният му телефон е иззет при обиск, тъй като е отказал да го предаде доброволно“, заяви прокурорът. Николова допълни, че няма данни за вербуван или действащ агент под прикритие на ДАНС сред загиналите.

Заместник апелативният прокурор на София съобщи, че Деян Илиев се намира в чужбина. Тя подчерта, че той е свидетел по делото, а не е обвиняем. „Към момента събраните доказателства не дават основание да му бъде повдигнато обвинение. Нямаме законово основание да забраним на свидетел да напуска пределите на България. Ако бъдат събрани други доказателства, ще си свършим работата, включително при необходимост ще поискаме съдействие от партньорски служби“, категорична е тя.

По отношение на изготвените експертизи Николова посочи, че са открити барутни частици по ръцете на двама от починалите пред хижата – Пламен и Дечо. По ръцете на третия загинал има кръв, но са открити барутни частици и по левия, и по десния ръкав на дрехата му. Барутни частици има и по ръкавите на другите двама мъже. По оръжията, открити на местопроизшествието, е установено ДНК и на тримата починали.

На Околчица – по ръцете и по ръкавите на Ивайло Калушев и Николай Златков има капсулни микроследи. „В кръвта на Калушев е установено наличие на фенобарбитал – успокоително и хипнотично средство“, обясни прокурорът.

От тримата мъже на Петрохан – двама са с по едно огнестрелно нараняване в слепоочието. Ивайло Иванов е с две огнестрелни наранявания, като смъртта не е настъпила при първото, а при второто прострелване, уточни Николова.

По думите ѝ при претърсването на адреса в бургаското село Българи е намерена религиозна литература, идентична по съдържание с тази, открита в хижата „Петрохан“. Иззети са и веществени доказателства с интимен характер.

Николова коментира и сигнала от бабата и дядото на 8-годишно момче, който е подаден в прокуратурата в Костинброд. Не е установено изтичане на информация, а съответните служби са започнали проверка на място в хижата. Така групата на Ивайло Калушев е разбрала за нея. Установено е, че са подадени декларации, че децата в хижата са там със съгласието на родителите им.

Когато е потърсен контакт с майката и бащата на 8-годишното дете, те категорично отхвърлили каквито и да било престъпни посегателства спрямо него. Два дни по-късно има нотариално заверено искане от бабата и дядото, с което оттеглят сигнала си. „В присъствието на психолог преди години са проведени разпити на 8-годишното дете и на загиналото 15-годишно момче, когато то е било на 13. Тогава те разказали, че пътували у нас и в чужбина, за да опознават природата“, допълниха от обвинението.

Директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков припомни, че с негова заповед се проверяват 2 районни управления във връзка с издадените разрешения за огнестрелни оръжия на Николай Златков, Ивайло Калушев и Ивайло Иванов. Очаква се доклад до дни. „Прави впечатление разрешителното на Ивайло Иванов, съдържащо 16 позиции – включват 8 ловни пушки, 1 пистолет, 5 цеви, 2 заглушителя, които са с режим на допълнително анексиране. Оръжията са придобивани в различен период от време, като с анекси са дописвани към разрешителното”, каза Васков.

Началникът на отдел „Криминална полиция” към ГДНП Ангел Папалезов уточни, че по самата сграда в „Петрохан“ имало монтирани камери. „Едно от устройствата, което е било на официалния вход на хижата, е открито тежко повредено от самия пожар. То е разтопено, а опитите за възстановяване на записи продължават и към момента. Ако успеем да възстановим някои от тях, ще ги покажем, защото камерата е насочена точно към мястото, където са открити трите тела”, уточни той.

Детелин Дешев от ГДНП показа кадри от охранителни камери, на които се вижда пристигането на Ивайло Калушев в хижа „Петрохан“ на 31 януари. „Вижда се разклонението на пътя, което е обозначено на карта, както и хора на АТВ-та, които продължават по другия път. Има записи от 01:26 часа на 02 февруари, когато хижата вече гори от няколко часа. Следващият кадър, с който разполагаме, показва пристигането на свидетеля, а след това идват и полицейските служители. На един от кадрите се вижда моментът на идването на свидетеля на 2 февруари“.

На друг запис, в далечен план, се виждат Ивайло, Дечо и Пламен, които са посрещнали Калушев, и в следващия момент коленичат, изпълнявайки поклони към него. „На видео се чува и поредица от гърмежи, които е напълно възможно да са произведени изстрели“, допълни Дешев.

Заместник-директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров даде подробности за аутопсиите на тримата загинали на „Петрохан“.

При Пламен Статев е установено огнестрелно нараняване на главата с входна рана в дясното слепоочие и изходна – в лявото. Куршумът е преминал хоризонтално през черепа при изправено положение на главата. Нараняването е причинено от изстрел с огнестрелно оръжие при опрян дулен срез на оръжието до дясното слепоочие. Калибърът на проектила, който е причинил нараняванията, е 9 мм. Липсва алкохол в кръвта му.

По отношение на Ивайло Иванов аутопсията е установила две огнестрелни наранявания на главата. Първото е с входна рана под брадичката и изход в областта на очите, което е причинило обширно разкъсване на меките тъкани на лицето и костите. Посоката на изстрела е отдолу нагоре при изправено положение на главата. Вторият изстрел е с входна рана в лявата теменно-слепоочна област и изходна – в дясното слепоочие. Смъртта на Ивайло Иванов се дължи именно на второто огнестрелно нараняване на главата, довело до тежко увреждане на мозъка. „В близките часове преди настъпването на смъртта той също не е употребявал алкохол“, посочи Маджаров.

При аутопсията на Дечо Василев е установено огнестрелно нараняване на главата с входна рана в дясното слепоочие и изходна – в лявото слепоочие. Изстрелът също е хоризонтален при изправено положение на главата. И при него в близките часове преди настъпването на смъртта не е установена употреба на алкохол.

От разпита на Яни Макулев – бащата на откритото мъртво в кемпер на Околчица 15-годишно момче, е установено, че синът му е отишъл да живее при Ивайло Калушев в хижа „Петрохан“ преди около 4-5 години. Детето било частен ученик и се обучавало онлайн. Причините за оставането му в хижата са свързани със семейни проблеми и затруднения в бизнеса. Бащата заявява, че за последно е видял сина си през ноември 2025 г., а през януари 2026 г. са разговаряли по телефона чрез приложението „Сигнал“.

Сестрата на убитото дете заявява, че е посещавала хижа „Петрохан“ през април или май 2025 г. и е видяла брат си само веднъж за около пет минути.

Бащата на Николай Златков посочва при разпита, че синът му не е искал да посещава училище заради проблеми в учебната среда. Майката разкрива, че е местен в няколко учебни заведения и имал поведенчески и адаптационни затруднения.

Бащата Валери Андреев твърди по време на разпита, че причините за оставянето на сина му при Калушев са свързани с употреба на марихуана и отклоняване към неподходяща среда. По негови думи съпругата му е изтеглила средства от банкови сметки и сейф в размер на около 750 000 евро, които през годините били предоставяни за финансиране на дейността на Калушев.

Разпитан е и директорът на частното училище, в което се обучавало убитото 15-годишно дете. Татяна Захариева посочва, че момчето първоначално е записано в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г., като завършва седми клас. За учебната 2024/2025 г. е записан в редовна форма на обучение, но през последните две години посещавал занятията рядко. Родителите уведомявали учебното заведение писмено за отсъствията му. За учебната 2024/2025 г. са отчетени 106 извинени отсъствия, а за учебната 2025/2026 г. (първи срок) – има 45 извинени отсъствия от родителите. На 14 декември 2025 г. бащата подава молба за отписване на момчето от училището.

Изискана е информация от Агенцията по вписванията за регистрацията на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“, както и за длъжностни лица, които имат отношение към нея. От Министерството на околната среда и водите е изискана преписката за споразумението между министерството и сдружението.

Назначени са и данъчни проверки (ревизии) на всички лица, които имат отношение към дейността на групата. Предстои приобщаване и анализ на информация, представляваща банкова тайна, относно постъпленията на парични суми към сдружението и към физически лица, установяване на всички дарители, както и на мотива за даренията. Източник: Нова телевизия