Прокуратурата: Загиналите при „Петрохан“ са се самоубили, при случая „Околчица“ има убийства и самоубийство

При Петрохан става дума за извършено самоубийство. При Околчица – за убийства и последвало самоубийство. Това заяви на брифинг заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

„Прокуратурата и полицията са двете институции, които за последните две седмици работят усилено по двата случая – „Петрохан” и Околчица. Подпомагани сме и от експерти и вещи лица, с които да изясним всички факти и обстоятелства, за да наредим всички парчета от пъзела”, подчерта тя, цитирана от Нова.

По думите ѝ основният въпрос, който се задава в момента е какъв е мотивът за това престъпление. „Това е изключително тежък и сложен случай, с какъвто лично аз не съм се сблъсквала в своята 30-годишна практика в прокуратурата и следствието. Работим по всички възможни версии. При Петрохан става дума за извършено самоубийство. При Околчица – става въпрос за убийства и последвало самоубийство. Това са фактите към настоящия момент”, заяви прокурорът.

Няма други лица на местопрестъплението в нощта, в която е настъпила смъртта на тримата мъже на Петрохан – категорични са от прокуратурата. Част от камерите около хижата са се включвали и изключвали при движение, включително на животни. „Включвали са се и при пожара. За съжаление, част от устройствата са унищожени, а други – въобще не са работили. Записи, иззети от записващите устройства ще бъдат показани от колегите от полицията. На два от записите се вижда нещо, което е изключително ключово за отношенията в групата. А именно наличието на йерархия в групата, чийто лидер безспорно е Ивайло Калушев”, подчерта Николова.

По отношение на боеприпасите – тя потвърди информацията, изнесена от МВР, че те са се възпламенили по време на пожара.

Дейността на тази група се е развивала години наред- както в България, така и в чужбина. В момента тя е предмет на разследване от Софийската градска прокуратура.

Телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са намерени пред хижа „Петрохан“ от свидетеля Деян, който подава сигнал за простреляните лица и за пожара в хижата. „Деян е свидетел по делото. Разпитан е два пъти, втория път – в присъствието на адвокат. Разпитана е и съпругата му, също в присъствието на адвокат. В дома му е извършено претърсване и изземване. Мобилният му телефон е иззет при обиск, тъй като е отказал да го предаде доброволно, заяви прокурорът.

Николова съобщи, че Деян се намира в чужбина. Тя подчерта, че той е свидетел по делото, а не е обвиняем. „Към момента събраните доказателства не дават основание да му бъде повдигнато обвинение. Нямаме законово основание да забраним на свидетел да напуска пределите на България. Ако бъдат събрани други доказателства, ще си свършим работата, включително при необходимост ще поискаме съдействие от партньорски служби“, категорична е тя.

По отношение на изготвените експертизи тя посочи, че наличието на барутни частици е дало положителен резултат от ръцете на двама от починалите пред хижата – Пламен и Дечо. По ръцете на третия загинал има кръв, но са открити барутни частици и по левия и по десния ръкав на дрехата му. Барутни частици има и по ръкавите на другите двама мъже. По оръжията, открити на местопроизшествието, е установено ДНК и на тримата мъже.

На Околчица – по ръцете и по ръкавите на Ивайло Калушев и Николай Златков има капсулни микроследи. „В кръвта на Калушев е установено наличие на фенобарбитал – успокоително и хипнотично средство“, обясни прокурорът.

От тримата мъже на Петрохан – двама са с по едно огнестрелно нараняване в слепоочието. Ивайло Иванов е с две огнестрелни наранявания, като смъртта не е настъпила при първото, а при второто, уточни Николова.

По думите ѝ при претърсването на адреса в бургаското село Българи е намерена е религиозна литература, идентична по съдържание с тази, открита в хижата на Петрохан. Иззети са и веществени доказателства с интимен характер.

Николова коментира и сигнала от бабата и дядото на 8-годишно момче, който е подаден в прокуратурата в Костинброд. „В присъствието на психолог преди години са проведени разпити на 8-годишно дете и на загиналото 15-годишно момче, когато то е било на 13. Тогава те разказали, че са пътували у нас и в чужбина, за да опознават природата.

Директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков припомни, че с негова заповед се проверяват 2 районни управления, във връзка с издадените разрешения за огнестрелни оръжия на Николай Златков, Ивайло Калушев и Ивайло Иванов. Васков очаква доклад до дни.

„Прави впечатление разрешителното на Ивайло Иванов, съдържащо 16 позиции – включват 8 ловни пушки, 1 пистолет, 5 цеви, 2 заглушителя, които са с режим на допълнително анексиране. Оръжията са придобивани в различен период от време, като с анекси са дописвани към разрешителното”, каза Васков.