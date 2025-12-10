Прокуратурата започна разследване на пътния инцидент със загинало 19-г. момиче край Бобов дол

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил се водят действия по разследване по досъдебно производство за извършено по непредпазливост престъпление по транспорта с причиняване на смърт и тежка телесна повреда. Деянието е квалифицирано по чл. 343, ал. 4, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

Около 21,40 ч. на 09.12.2025 г. на път в района на гр. Бобов дол, област Кюстендил, водач на лек автомобил, м. „Фолксваген“, нарушил правила за движение, вследствие на което моторното превозно средство се е ударило в крайпътно дърво.

При инцидента е била причинена смъртта на 19-годишната К.П. Пътуващата в автомобила 25-годишната Г.Г. е с тежка телесна повреда, транспортирана е в болнично заведение.

Досъдебното производство започна с оглед на местопроизшествието и разпит на свидетели. Лекият автомобил е иззет.

Водачът на лекия автомобил – 21-годишната Д.С., е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества с отрицателен резултат. Взета е кръвна проба за изготвяне на химическа експертиза.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.