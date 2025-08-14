Прокуратурата иска постоянен арест за пияния украинец, опитал да прегази с джипа си двама полицаи в Банско

24-годишен украинец е арестуван след опит да прегази с джип двама полицаи в Банско. Екшънът се разиграл днес около 00:20 часа на ул. „Глазне“. Полицейски служители на РУ – Банско подали сигнал със стоп-палка за спиране и извършване на проверка към лек автомобил „Нисан Х Трейл“, след като чули, че шофьорът форсира двигателя си. Той обаче не се подчинил и продължил да се движи, като насочил автомобила си срещу полицаите. В резултат на това дясната гума на колата минала върху стъпалото на крака на полицай К. М. Автомобилът продължил да се движи напред по улицата. През това време другият полицай С. Т. го настигнал с полицейския автомобил и след около 500 нисанът бил спрян на същата улица. При опит да бъде задържан, водачът е оказал съпротива и е контузил в областта на ръката втория полицейски служител. 24-годишният украинец е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Направена му е проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,76 промила. Той отказал проверка за употреба на наркотици. Впоследствие в ЦСМП – Разлог е дал кръв за изследване. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 и чл. 269, ал. 1 от НК, за причиняване на телесна повреда на двамата полицаи с лекия автомобил и възпрепятстването им да извършат служебна проверка чрез употреба на сила. С постановление на наблюдаващ прокурор той ще бъде задържан за 72 часа и ще бъде внесено искане в Районен съд – Разлог за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ , съобщи за „Струма“ ръководителят на Районна прокуратура – Благоевград Борислав Ковачки.

Украинският гражданин е със статут на постоянно пребиваващ в България. На двамата пострадали полицаи е оказана медицинска помощ, но не се наложила хоспитализация в МБАЛ – Разлог.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






