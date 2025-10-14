Топ теми

Прокуратурата иска постоянно задържане на перничанин за домашно насилие и побой над възрастен без причина

Криминално проявен е задържан за домашно насилие. Инцидентът е станал в понеделник  около 9 ч. на ул. „Протожерица“ в областния град. 27-годишен нанесъл побой на 52-годишната му майка, причинявайки й телесна повреда в условията на домашно насилие. След подаден сигнал на тел. 112 познатият на полицията мъж бил задържан за до 24 ч. с полицейска мярка.

На 23 септември по обяд на същата улица  27-годишният побойник нападнал и пребил 75 годишен мъж без причина като го удрял в главата и по лицето.

Предстои да бъде привлечен като обвиняем и прокуратурата да му поиска постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. 

   КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

