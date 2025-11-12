Прокуратурата: Кучето Мая е умишлено прегазено, останало е живо след инцидента

От 1 до 5 години затвор очакват шофьора д-р Ненад Цоневски, който в понеделник прегази кучето Мая при излизане от гараж. По данни на Софийската районна прокуратура четириногото е било живо след тежкия инцидент.

Граждани, станали свидетели на случката, са го отвели веднага на ветеринарен лекар, който е установил тежки увреждания – счупен гръбнак, който е довел до инвалидизиране на животното. Медикът е взел решение, че за кучето е по-добре да бъде евтаназирано, тъй като не е имало кой да се грижи за него.

След разпит на свидетели и видео-техническа експертиза, от прокуратурата са категорични, че събраните доказателства показват умисъл.

На Цоневски се повдига обвинение за проявена особена жестокост към гръбначно животно, в следствие на която е настъпило тежко увреждане. Прокурор Николай Николаев обясни, че след излизане на ветеринаро-медицинската експертиза обвинението може да се преквалифицира.

Събраните данни показват още, че кучето е чипирано, на 14 години, порода хъски – регистрирано под името Роксана.

Във вторник д-р Цоневски беше освободен от ВМА, където работи.