Прокуратурата разследва смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

В Софийска градска прокуратура е образувано досъдебно производство във връзка със смъртта на капитан Марин Маринов, съобщиха от обвинението.

Производството е образувано на 19 май по сигнал на адвокат Минчо Спасов и е за убийство на лице, ползващо се с международна защита – чл. 116 от Наказателния кодекс. От прокуратурата потвърдиха, че по случая работят от Национална следствена служба.

Това съобщи адв. Минчо Спасов по време на пресконференция, на която бе представен апел към институциите за “адекватна позиция на българската държава относно геноцида в Газа“. Той уточни, че разследването е разпределено на следовател Ясен Тодоров.

Капитан Марин Маринов бе убит на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах в централната част на Газа.

В края на юни министърът на външните работи Георг Георгиев коментира въпроса за смъртта на Маринов по време на парламентарен контрол. Министърът заяви, че България настоява казусът с компенсациите за семейството да бъде уреден. Георгиев обясни, че те са предмет на уточняване между ООН и израелската страна в рамките на т.нар. политика на застраховане на международните служители за ефекта на злонамерени действия.

Министърът добави още, че на 24 април говорителят на израелските сили за отбрана е признал за изстрел от израелски танк, причинил смъртта на кап. Маринов. Посочил е също, че израелските сили за отбрана са поднесли извинение за инцидента. Говорителят на израелските сили за отбрана изрази дълбоко съжаление за загубата както и съболезнования на семейството.БТА





