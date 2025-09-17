Прокуратурата в Перник разследва търговска дейност, осъществявана в интернет, чрез незаконно използване на известна търговска марка при продажба на слушалки

Под ръководството на Районна прокуратура – Перник се провеждат действия по разследването по образувано от прокуратурата досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК – използване на марка в търговската дейност, извършвана в интернет, без съгласието на притежателя на изключителното право. По получено съобщение за извършено престъпление е осъществена проверка от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, дирекция „Киберпрестъпност“, в резултат на която са събрани достатъчно данни, че в периода от 11.04.2023 г. до м. март 2025 г. в гр. Батановци, област Перник, чрез профил в социална мрежа и интернет сайт, били предлагани за продажба слушалки. Артикулите имали белези на известна търговска марка. От направени и анализирани справки, запитвания, тестова покупка е било констатирано, че дружеството продавач не е оторизирано да осъществява търговска дейност на продуктите и предлаганите от него стоки не съответстват на оригиналните и са произведени без съгласието на притежателя на марката. В хода на разследването под надзора на Районна прокуратура – Перник са разпитани свидетели, извършено е претърсване в недвижим имот, иззето е голямо количество веществени доказателства. Работата по установяване на извършителя на престъпното деяние продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





