Прокурорска рокада в Районна прокуратура – Перник

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ освободи Албена Терзийска от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник и я преназначи на длъжност „прокурор“ в същия орган. За заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Перник, Колегията назначи Георги Дамянов – прокурор в Районна прокуратура – Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА