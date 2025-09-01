Прокурорският син от Перник отново се появи в социалните мрежи, атакува човека, който го обвини

Прокурорският син от Перник Васил Михайлов, който се укрива от властите, отново се появи в социалните мрежи. Този път той използва фалшив профил във Фейсбук с името „Adi Simeonov“, за да публикува компрометиращи материали срещу Павел Павлов – основният свидетел, подал сигнал за побой срещу него, пише „Телеграф“.

Михайлов, който изчезна безследно преди три месеца, за да избегне задържане, сега атакува човека, който го обвини. Под новия си псевдоним той публикува видео, на което се вижда как Павел Павлов размахва мачете и използва балони с райски газ, изглеждайки в неадекватно състояние. Публикацията е съпроводена с текст, който цели да дискредитира Павлов като свидетел.

„Ето го Павел. Човекът, който не употребява наркотици, не дължи пари и не играе хaзарт (по твърденията му в сутрешния блок). Това е той, с насочено мачете към въображаемия му враг в апартамента му“, пише в публикацията от фалшивия профил.

Появата на компромата идва само дни след като Павел Павлов даде подробно телевизионно интервю. В него той разказа, че е бил принуден да плаща „такса спокойствие“ на Михайлов и показа мястото, където твърди, че е бил похитен и бит.

В серия от публикации укриващият се Михайлов оспорва твърденията на Павлов, като посочва, че отвличането е станало от казино, а не „от някоя сладкарница“. „Не е бил, за да яде пасти“, пише саркастично той, намеквайки за хазартна зависимост на своя обвинител.





