Прокурор от Разлог пое случая с побоя над кмета на  Огняново Иван Ижбехов

Започна полицейско разследване на скандалния случай за боя на кмета на село Огняново Иван Ижбехов. В Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е постъпило уведомление от РУ на МВР в гр. Гоце Делчев за образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. Разследването е започнало с разпит на свидетел. На този етап от производството е установено, че на 16.09.2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на селото Иван Ижбехов при или по повод изпълнение на службата му. Действията по разследването продължават под ръководство на Районна прокуратура – Благоевград. Наблюдаващ прокурор е Петьо Величков от Разлог, който е бил дежурен по време на инцидента, научи „Струма“.

Валентин Четрафилов Иван Ижбехов

Припомняме, че кметът на Огняново, община Гърмен, Иван Ижбехов уличи за побоя бизнесмена Валентин Четрафилов. Той го нападнал в хотела си след проверка на служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, по сигнал на кмета за незаконно водовземане на минерална вода от хотелиери в с. Огняново. Това твърди Ижбехов, който разказа, че бизнесменът го ударил в лицето, повалил го на земята и продължил да го налага с ръце и крака. Накрая го заплашил, че ще плати 200 000 лв., за да го очистят, ако разкаже за случилото се. Валентин Четрафилов отрича твърденията и заяви, че ще заведе дело срещу кмета за клевета.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





