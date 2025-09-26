Промени в наредбата! Отмениха правото на целодневно безплатно паркиране в „синя зона” на инвалидите и електромобилите в Благоевград (ОБНОВЕНО)

Д. Урдев поиска закриване на „Паркинги и гаражи” и свободни улици

Кметът Байкушев определи предложението като „глупаво”, Р. Тасков го нарече „популизъм на стероиди” *

Общинските съветници на Благоевград отмениха правото на инвалидите да паркират безплатно и без ограничение на място в „синя зона". С гласувани днес промени на общинската наредба, регулираща реда за паркиране в центъра на града, бе отнето и правото на собствениците на електромобили да ползват безплатно за неограничено време паркомясто в района с платено паркиране. С влизане в сила на промените, инвалидите и собствениците на електромобили ще могат да паркират безплатно в рамките до 3 часа, като хората в неравностойно положение ще могат да оставят колите си само на маркираните за целта места, чийто брой ще се увеличи от 10 на 15% от общия брой на местата в „синя зона".









Д. Урдев /сн. 1/ предложи улиците на Благоевград да са свободни за паркиране, но срещна отпор в лицето на кмета Байкушев /сн. 2/ и Р. Тасков /сн. 3/



С приетите днес промени в наредбата обхватът на „синя зона” се разширява с включване на пространството зад блока на ул. „Хр. Татарчев“ 38 , който е срещу сградата на следствието. В момента въпросното междублоково пространство се облагородява и озеленява с външно финансиране по проект и плановете са там да се обособят около 20 места за платено паркиране.

Промените в наредбата бяха предложени от управителя на общинското дружество „Паркинги и гаражи“ Бойко Пандурски и внесени в местния парламент от кмета Методи Байкушев, а гласуването им не мина кротко и спокойно заради остра реакция на съветника Димитър Урдев. Той определи като безпомощност от страна на ръководството на фирмата и на общината корекциите, поискани само 7 месеца след приемането на наредбата. Урдев заяви, че така функциониращата „синя зона” в Благоевград не изпълнява целите и функциите, заради които е създадена преди години, а именно изграждане на обществени паркинги, и само усложнява движението.

С подкрепата на 27 съветници промените в наредбата стават факт



„Единственото правилно решение за мен е да се прекрати работата на общинското дружество „Паркинги и гаражи“ и да се разчистят и освободят уличните платна за движение на автомобили“, заяви той, а по повод предложенията за ограничения в паркирането на инвалиди и електромобили отбеляза: „Отказваме се от основни социални принципи!“.

В защита на предложението на кмета се обяви Гергана Муртова, която определи като екзотично предложението на Урдев за закриване на „синя зона” и отбеляза, че тя се е доказала като механизъм за регулиране на трафика в центъра на града.

Кметът Байкушев обясни, че лично е настоял за разширяване на правата на инвалидите да паркират без ограничения в досега действащата наредба, но констатациите са, че това компроментира целта на „синята зона”, а неограниченото паркиране за един ограничава правото на други хора с увреждания да ползват при нужда безплатно паркомясто. За въвеждането на 3-ч. ограничение за безплатно паркиране на електромобилите кметът изрази мнение, че в скоро време то ще отпадне напълно. Градоначалникът информира, че възложеният миналата година проект за генерален план за организация на движението в община Благоевград е предаден в администрацията, предстои разглеждането му и ще се обяви за обществено обсъждане. С него ще се направят съществени промени и в зонирането на платеното паркиране.

„Предложението за премахване на „синята зона” не е екзотично, то е глупаво“, директно атакува кметът Байкушев, което провокира Д. Урдев да реагира: „Не е глупаво. Вашето отношение е глупаво, когато „синя зона” заема платната на основни пътни артерии и задръстванията са като в милионен град, сякаш го правите на инат на гражданите на Благоевгарад“, каза той.

Радослав Тасков не остана безучастен, наричайки изказването на колегата си Урдев “популизъм на стероиди“. „Аз също смятам, че предложението да се премахне „синята зона” е глупаво, даже много глупаво. Да си припомним , че „синя зона” се създаде, защото положението бе станало нетърпимо и дори пред паметниците на площада имаше паркирани автомобили. Алтернативата е беззаконие и хаос“, рязък бе той.

Урдев не му остана длъжен и напомни, че регулирането на движението става със Закона за движение по пътищата, а „синята зона” има съвсем друга задача.

„Очаквах да излезете на трибуната да ни проведете кратък урок как имот за 6 млн. лв. го купувате за 800 000 лв. и после го продавате за 300 лв.“, провокира го Урдев, намеквайки за терена на бившите „Зърнени храни”, но Тасков не се поддаде, а председателят на ОбС Антоанета Богданова сложи край на „престрелката” със забележка, че изказването не е по темата, обект на пленарна дискусия.

Юристът Албина Анева декларира, че няма да подкрепи предложението. „Въпреки декларацията на кмета, че то е съгласувано със съсловните организации, това не е така. С мен се свързаха от сдружението на болните с множествена склероза и изразиха несъгласие с планираните промени. Почасово паркиране не удовлетворява нуждите им, защото много от тях посещават процедури, които траят различно време. Попадаме в дискриминационен режим спрямо инвалидите с тези промени“, заяви Анева.

„Против” гласува и Василиса Павлова с мотив, че мярката е регресивна промяна по отношение на социалната и екологичната политика на община Благоевград.

Промените на наредбата стават факт с подкрепата на 27 съветници.

