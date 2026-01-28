Промени по автобусната линия София – Касилаг бяха обсъдени на заседание

Предложението на кмета на община Радомир Кирил Стоев за промени в маршрутните разписания на Междуобластната автобусна линия София – Касилаг бе разгледано на проведеното редовно заседание на Областната комисия по транспорт в сряда. В срещата участваха представители на пет от шестте общини в област Перник, както и представители на Областния отдел „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление – Перник и браншови организации, имащи отношение към транспорта.

По време на заседанието бяха обсъдени в детайли предложенията за промени по автобусната линия, които касаят премахването на спирките в Перник и промяна в часа на тръгване на сутрешния курс от радомирското с. Касилаг. Спазени са всички съгласувателни процедури, заяви областният управител Людмил Веселинов.

След представянето, прегледа и проведената дискусия, комисията подкрепи предложението на Община Радомир.

Решението ще бъде изпратено за разглеждане и одобрение в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, която се очаква да проведе свое заседание през месец март 2026 г.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА