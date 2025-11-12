Променят движението по АМ „Струма“ в област Кюстендил

На 13 ноември /четвъртък/ временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ „Струма“ в област Кюстендил за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт.

От 7:30 ч. до 17 ч. движението в посока Кулата между 37-ти и 56-ти км на АМ „Струма“ ще се осъществява в активната лента като поетапно ще се ограничава движението по изпреварващата и аварийната ленти.

Днес и на 13 ноември /четвъртък/, през деня ще се полага маркировка на път I-1 Сандански – Дамяница. Участъкът ще е сигнализиран с пътни знаци и трафикът ще се регулира от сигналисти. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки организацията на движение.