Променят движението по ул. „Ал. Стамболийски“, автобус №2 ще пропуска спирки

В неделя, 30 ноември, ще бъде въведена временна организация на движението по ул. „Ал. Стамболийски“ в Благоевград. От 10:00 до 16:00 ч. по пътната артерия няма да бъдат пропускани автобуси и тежки камиони, като на място ще бъдат поставени съответните пътни знаци. Причината е свързване на водопроводно отклонение със съществуващ водопровод по ул. „Александър Стамболийски“ за сградата на Младежки център.

По време на изпълнението на строително-монтажните работи е възможно да се наложи изцяло затваряне на ул. „Александър Стамболийски“ в участъка между ул. „Цар Иван Асен ІI“ и ул.“Брегалница“.

Заради временната организация на Линия № 2 от Градския транспорт няма да обслужва следните спирки в двете посоки: I ОУ (най-близка спирка Джеймс Баучер), Младежки дом, Джамията, Общината.

Обходен маршрут: спирка Джеймс Баучер, Първо РУ, Трето ОУ.

Линията няма да обслужва в посока Струмско – Базата спирка: Чайките (най-близка спирка Първо РУ).