Промяна предназначението на имоти гласуваха в Постоянната комисия по екология, земеделие и гори в Сандански

25 заявления за включване в дневния ред на предстоящото редовно заседание за гласуване на подробни устройствени планове за промяна предназначението на имотите в община Сандански получиха положително гласуване по време на заседание на Постоянната комисия по екология, земеделие и гори към Общинския съвет. Всяко едно от включените в протокола предложения са за гласуване на ПУП-ве за промяна на предназначението им от земеделска земя за жилищно строителство.

Отрицателно бе гласуването за ПУП в промишлената зона на Сандански, в местност Друма, землището на с. Поленица. Стана известно, че там е изградена жилищна сграда, без да има необходимите разрешителни.

Първите два ПУП-а са в с. Ново Делчево. Собствениците на имота са заявили искане да бъде променено предназначението от земеделска земя за жилищно строителство. Следващите са в селата Лешница, Плоски, Склаве, Лиляново и няколко в Сандански.

В шеговит тон членовете на комисията Стоян Златков, Костадин Миндов и Леонид Петканин споделиха, че гласуване промяната предназначението на имотите от земеделска земя в жилищно строителство е финансова облага на независимите оценители. За тях това е добър доход, защото всеки един ПУП се плаща, а независимите оценители се броят на пръстите на едната ръка. Това са бившият общински съветник Янко Ангелов, настоящият Явор Аргиров, Екатерина Кабзималска, Иван Златинов, бившите главни архитекти Здравко Попов и Васка Терзиева.

„Зелена светлина“ получи и предложението на управителя на общинско дружество УВЕКС инж. Димитър Димитров за избор на финансов одитор на дружеството за 2025 година. Общинският съвет ще трябва да гласува решение за откриване на процедура по избор на независим финансов одитор.

Няколко общински терена, върху които са поставени ВТО, предстои да бъдат обявени на търг заради изтичане на договора за наем. Това са 3 терена в парковата зона в Сандански, терен на бул. „Тодор Каблешков” и два в кв. „Крайречен“. Положително бе гласуването на пазарната цена на общинския имот, известен като Старата община, където общинската собственост е 270 кв.м. Пазарната цена, която е определена от независим оценител, е в размер на 99 567 лв. с ДДС.

По време на предстоящото заседание съветниците в Сандански имат право да завишат предложената цена, в случай че е по-ниска от пазарните в момента. Един квадратен метър в топ центъра на Сандански се търгува на цена от 4000 лева.

ЛИДИЯ МАНЕВА