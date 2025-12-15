Пропадна асфалтът след моста на петричкото с. Рибник и затвори движението в посока АМ „Струма”, отклоненият трафик през съседните села взриви хорското недоволство

Пропадане на асфалтовата настилка на пътя в участъка след моста на петричкото с. Рибник към АМ „Струма“ край Сандански затвори движението на автомобили и в двете посоки. Всички водачи на МПС се отклоняват на отбивката за с. Рибник, община Петрич. Те не могат да се включат в магистралата в посока Сандански-Благоевград-София, а са принудени да обикалят по маршрута през селата Рибник, Лебница, Струма, Вълково, Драката, Микрево, където жителите втори ден са в паника от натоварения трафик.

Жителите на Струма са притеснени от засиления отклонен трафик през селото заради пропадналия път

„Автомобилите се движат с превишена скорост. Не се съобразяват, че се намират в населено място”, гневи се Светла Кирилова, която живее на метри от уличното платно в с. Струма. „Преминават с много висока скорост, не с 50 км в час. Всеки натиска педала на газта, без да мисли за пешеходците. Ние не сме свикнали на такъв трафик. На косъм се спасих от това да бъда блъсната от водач на автомобил, който се движеше с над 80 км в час. Питам аз – къде са пътните полицаи? Втори ден, откакто е затворен пътят, ги няма никакви. А иначе в другите дни застават на площада в селото, за да отчитат дейност. В този натоварен трафик от автомобили те трябва да са тук и да контролират шофьорите!”, недоволна е Кирилова.

Леля Надка от с. Струма, която си прави разходки всеки ден по пешеходната алея в посока площада на селото, сподели, че се страхува да излиза на пътя. „Не само леките автомобили са опасни, но и големите бусове и тирове. Скоростта, с която се движат, е висока и се усеща и в домовете ни. Дано да възстановят движението през моста на Рибник, иначе е огромна опасността от възникване на инциденти, защото по улицата се движат възрастни хора и деца”, каза тя.

На метри от моста на с. Рибник двама служители на фирмата, поддържаща пътя, отклоняват движещите се автомобили през обходния маршрут, а докога ще продължи това – кметовете на селата не се наемат да кажат, защото нямат информация.

ЛИДИЯ МАНЕВА