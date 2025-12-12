Пророк твърди, че идва световна катастрофа, строи Ноев ковчег

Ако книгата Битие се приема буквално, историята за потопа е замислена като еднократно събитие. В Битие 9:11 и Битие 9:13–15 Бог обещава в самия текст, че никога повече няма да унищожи света с потоп.

„Сключвам завета Си с вас, че никоя плът няма да бъде вече изтребена от водите на потопа и няма да има вече потоп, който да опустоши земята.“

„Ще направя дъгата Си в облака, за да бъде тя знак на завета между Мен и земята… и няма да има вече потоп, който да унищожи всяка твар.“

Което прави последното популярно пророчество, разпространяващо се в TikTok, Instagram, Facebook и X, малко неловко.

Ако самопровъзгласилият се ганайски „Ной“ е прав, Библията греши или Бог е на път да наруши собственото си обещание на Коледа.

Съвременен „Ной“ и неговият краен срок: 25 декември 2025 г.

Видеата започнаха да циркулират в края на август 2025 г. и оттогава се разпространяват между платформите със скорост, която само апокалиптичните съдържания и алгоритмите могат да генерират. Те показват мъж в Гана, различно назоваван Ной, Пророк Ебо Ной, ЕбоДжийзъс или Игбо Ной, стоящ до или вътре в големи дървени лодки, проповядвайки на местен език, докато субтитри и надписи правят тежката работа за глобалната аудитория.

Той изглежда подходящо облечен, често носейки кафяв, превърнат в жилетка тип юта стил, който се е превърнал в част от негова запазена марка. Той също така поддържа активна присъствие в TikTok, Facebook и Instagram.

Твърдението е просто и драматично. Според него Бог му е казал, че от 25 декември 2025 г. дъждът ще вали без спиране три до четири години, потапяйки целия свят.

Ако сте чували този преразказ преди, ще разпознаете схемата веднага: предупреждението, крайният срок и дори инструкцията да се събират животни по двойки.

В подготовка той казва, че е бил инструктиран да построи ковчези, не само един, поне десет, за да приютят онези, които се присъединят към него преди да започне дъждът, включително всеки от всяка точка на света, стига да влязат в завет с Бог.

Сред много такива постове, един в X твърди, че ганайският пророк Ебо Ной е завършил ковчег, който Бог му е казал да построи — съд, който според него може да побере поне 5 000 човека и е отнел повече от 11 месеца да бъде завършен. Други видеа отиват по-далеч, твърдейки, че вече се изграждат осем допълнителни ковчега, построени от 250 000 парчета „специална“ дървесина, лично подбрана и благославяна.

Are you going to get into the Ark before the 25th?



This Ghanian guy says he is making arks to save people from floods starting on the 25th of this December.



He has now built 8 Arks, each is capable of holding 5,000 people. pic.twitter.com/vXZhioOfx5 — Link Media Services (@LinkMediaCom) December 7, 2025

Тогава има отделна, по-драматична фигура: едно разказване споменава „велик ковчег“, който според някои може да побере 600 милиона души. Това съдове обаче не се появява в нито едно от наличните видеа, и до момента няма нито един кадър, който да съответства на такъв мащаб.

Дори коментаторите, които вярват в пророчеството, отбелязват разликата, като един се шегува, че пророкът „е строител, а не счетоводител“.

Наводнение, което нарушава завета

https://x.com/xghana_/status/1995902494954713195?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1995902494954713195%7Ctwgr%5Ea551f2b89362b97b46309df776f76c55237fa705%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vesti.bg%2Flyubopitno%2Fprorok-tvyrdi-che-predstoi-svetovna-katastrofa-stroi-noev-kovcheg-6246585

За много християни първият червен флаг не е дигитален, а теологичен. Битие 9:11 и 9:13–15 вече циркулират в отговор в нишки с коментари, поставени в коментари и включени в реакционни видеа. Логиката е проста: ако Бог е публично обещал, че никога повече няма да унищожи света с наводнение, всяко пророчество за обхващащо цялата планета наводнение е на несигурни писмени основи.

Това обаче не спира някои да вярват.

Какво всъщност показват видеата

Ако премахнете надписите и английския коментар, кадрите повече приличат на локален строителен проект, отколкото на епично събитие за края на света, за което се продава. Има клипове на дълги дървени корпуси по време на строеж, с дърводелци, работещи по ребра и дъски. Камиони с дървен материал пристигат в някои кадри; в други мъжът, идентифициран като Ной, е заснет да раздава помощи на деца или училища, подсилвайки персонажа му не само като пророк, но и като местен благодетел.

Едно широко споделяно видео показва десетки хора от неговата общност да бутат боядисана лодка към морето. Говоримият език в кадъра изглежда регионален, а повечето от публикациите са дублирани или слети с музика в заден план. Това прави трудно за външни зрители да знаят точно какво се говори без превод.

Това също повдига практичен въпрос: ако това наистина е отворена покана за „който и да е от всеки край на света“, както някои надписи твърдят, публикуването предимно на местен език с музика отгоре изглежда любопитна стратегия за привличане.

Визуално лодките изглеждат реални: истинско дърво, истински труд, истинска пот. Те обаче не изглеждат способни да поберат хиляди хора, а още по-малко стотици милиони. Корпусите, видени до момента, приличат на големи открити дървени лодки, а не на многоетажни запечатани съдове, характерни за класическите изображения на Ноев ковчег.

Няма признаци за суперструктура, отделения или капак, свързани с класическите изображения на Ноев ковчег. Ако всеки от тях наистина има място за 6 000 души, тези хора биха стояли много близо един до друг.

До момента никой независим новинарски източник в Гана или извън нея не е потвърдил колко лодки наистина съществуват, къде точно се строят или кой ги финансира. Повечето рапорти неясно описват местоположението като „малка общност в Гана“, но и това остава непотвърдено.

Фактчекъри в Западна Африка и Обединеното кралство са сигнализирали за тенденцията, но никой не е успял да установи дали пророкът, наречен Ебо Ной или ЕбоДжийзъс, изгражда функционален флот, вместо няколко големи лодки, представяни онлайн като операция за края на света.

Въпросът за логистиката

Дори ако всяка планка във всяко видео е реална, числата не пасват лесно. Построяването на десет ковчега, достатъчно големи за хиляди пътници, не е съботно-неделен проект по дърводелство. Това е индустриално усилие. Самата дървесина би означавала значителен отрязък от местните гори или сериозна покупка от търговски доставчици. Малка общност, която обединява средства, бързо би стигнала финансови граници. После идва и трудът. Съвременните корабостроителници използват инженери, кранове, сухи докове и проверки за безопасност, за да построят дори много по-малки съдове.

Вяра, страх, мемета и съобщения

Реакцията към ганайския ковчег говори толкова за интернет, колкото и за човека в центъра му. Някои потребители изглеждат истински уплашени и изпращат директни съобщения, питайки как да запазят място. Други възхваляват неговата вяра, сравнявайки скептиците с тези, които уж са се присмивали на оригиналния Ной, докато работата продължавала. Значителна част от коментарите обаче попадат твърдо в категорията на меметата: въпроси за Wi-Fi, зарядни устройства или приложението Cash App на борда.

Тази смес — тревожна вяра, предпазливо любопитство, откровена подигравка — е стандарт за съвременното съдържание за пророчества. Това, което е различно сега, е скоростта и обхватът. Мъж, който, според видимите доказателства, живее в относително малка ганайска общност, сега може да се позиционира като глобален спасител със смартфон, малко дървен материал и график за качване на видеа.

До момента няма доказателства от която и да е призната метеорологична, научна или религиозна институция, че катаклизъм и обхващащо целия свят наводнение ще започне на Коледа. И библейският текст, който той цитира като вдъхновение, съдържа директно божествено обещание в обратна посока.

Източник: Times of India