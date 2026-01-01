Топ теми

Простреляха 2-годишно дете в главата по време на новогодишно тържество в РС Македония

Министърът на вътрешните работи на Република Северна Македония Панче Тошковски съобщи, че двегодишно дете е в интензивно отделение след тежко нараняване от огнестрелно оръжие по време на новогодишно тържество. 

Според първоначална информация, цитирана от портала „Скопjе1“, детето е с огнестрелна рана в главата, като лекарите са установили наличие на метален фрагмент.

Обстоятелствата, около които детето е получило нараняването, не са ясни, но най-вероятно става въпрос за случаен куршум. 

Вътрешният министърът на Република Северна Македония заяви, че случаят се разследва.

