Тези протеинови сладки с фъстъчено масло са меки, сочни и се топят в устата, съдържат над 11 г протеин и са БЕЗ глутен, млечни продукти, яйца и рафинирана захар.

Необходими продукти за протеиновите сладки:

¾ чаша бадемово брашно

½ чаша фъстъчено масло на прах

½ чаша соево мляко

⅓ чаша ванилов протеин на прах

2 супени лъжици кленов сироп

2-3 супени лъжици капки черен шоколад

¼ чаена лъжичка бакпулвер

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната до 180 °C. Покрийте тава с хартия за печене. Оставете настрана.

В купа разбъркайте всички сухи съставки: бадемовото брашно, фъстъченото масло, бакпулвера и протеина. Добавете кленовия сироп, млякото, шоколадовите капки и разбъркайте, докато се получи гладко тесто.

Разделете тестото на 6 равни топки.

Разточете всяка топка между леко намаслените си ръце и ги поставете върху подготвената тава, като оставите разстояние от 2,5 см между всяка сладка. Те няма да се разширят много във фурната, но не е добре да се допират една до друга.

Натиснете горната част на всяка топка с дланта си, за да изравните леко сладката.

Печете на средната решетка за 17-20 минути при 180 °C, докато горната част стане суха и златистокафява.

Оставете да изстинат върху решетка за охлаждане и ако желаете, добавете няколко шоколадови капки отгоре, за да се разтопят, докато бисквитките изстиват.





