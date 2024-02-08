Протестиращи фермери блокираха входа на Радомир, затварят и пътен възел „Даскалово“

Протестиращите трети ден земеделски производители от радомирско днес блокираха пътя от Перник за Кюстендил при бензиностанция „Лукойл“. Полицията отбива автомобилите по обходен маршрут oще при квартал „Бела вода“ в Перник. Заради протеста вече се е заформило сериозно задръстване.

Земеделските производители от Перник потеглиха към пътен възел „Даскалово“. Там ще обиколят няколко пъти кръговото кръстовище в три ленти, а след това то също ще бъде затворено. Блокадата обаче няма да продължи дълго, защото протестиращите имат среща със земеделския министър в 14 ч.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

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