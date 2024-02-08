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Протестиращи фермери блокираха входа на Радомир, затварят и пътен възел „Даскалово“

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от: Събития
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Протестиращите трети ден земеделски производители от радомирско днес блокираха пътя от Перник за Кюстендил при бензиностанция „Лукойл“. Полицията отбива автомобилите по обходен маршрут oще при квартал „Бела вода“ в Перник. Заради протеста вече се е заформило сериозно задръстване.

Земеделските производители от Перник потеглиха към пътен възел „Даскалово“. Там ще обиколят няколко пъти кръговото кръстовище в три ленти, а след това то също ще бъде затворено. Блокадата обаче няма да продължи дълго, защото протестиращите имат среща със земеделския министър в 14 ч.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

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