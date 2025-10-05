Протестиращи в Грузия опитаха да влязат в президентския дворец

Хиляди протестиращи опитаха да влязат в президентския дворец в Тбилиси. Полицията ги отблъсна със сълзотворен газ и водни оръдия, предава Нова. Напрежението в Грузия не спада от парламентарните избори преди година. Тогава управляващите обявиха победа, а проевропейската опозиция обяви резултата за подменен.

Повод за новите сблъсъци са местни избори, които опозицията бойкотира. Отказът от участие дойде, след като през лятото управляващите арестуваха лидерите на опозицията, които и до момента са зад решетките.

След изборите миналата година, управляващите от партията на милиардера Бидзина Иванишвили спряха преговорите за присъединяване към Европейския съюз, което допълнително засили недоволството на опозицията.