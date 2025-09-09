Протестиращи в Непал нападнаха и подпалиха сградата на парламента

Демонстранти в Непал подпалиха сградата на парламента в столицата Катманду, съобщи говорителят на законодателния орган Екрам Гири, цитиран от „Франс прес“.

„Стотици хора превзеха сградата на парламента и са подпалили основното здание“, заяви Гири.

По-рано бе съобщено, че демонстранти са подпалили и сградата на Върховния съд, резиденциите на президента и премиера, както и на членове на правителството и други политици.

Размириците, които избухнаха вчера, бяха предизвикани от блокирането на редица социални мрежи и от корупцията, която според протестиращите битува в страната. В столицата Катманду и редица други големи градове в страната започнаха масови акции с участието на хиляди демонстранти.

Премиерът Шарма Оли депозира оставката си при президента Рам Чандра Паудел по-рано във вторник. От кабинета на премиера съобщиха, че тази стъпка има за цел да позволи политическо решение на ситуацията.

На свой ред министърът на комуникациите Притви Суба Гурунг потвърди, че правителството е решило да отмени блокирането, наложено миналата седмица. Блокирането засягаше 26 платформи, сред които Facebook, You Тube и LinkedIn, които не се бяха регистрирали пред властите в определения за това срок.

Тези действия предизвикаха гнева и недоволството на милиони техни потребители в страната, което доведе и до обществени безредици. 19 души загубиха живота си при размириците.





