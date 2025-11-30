Протести в Благоевград и Гоце Делчев срещу системата

В Гоце Делчев недоволни граждани се организират във Фейсбук за протест на 1 декември от 18 часа на площад Гоце Делчев. Според тях държавният бюджет не отразява реалните нужди на хората. Искат повече подкрепа за работещите, пенсионерите и младите семейства. Организаторите подчертават, че проявата няма политическа връзка.

В Благоевград протестът е обявен за 1 декември от 19 часа пред сградата на общината. Посланието е срещу системата и решенията, които според протестиращите водят до икономически трудности. Очакват се хора, които търсят видима промяна в управлението и прозрачност в разходването на публични средства.