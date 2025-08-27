Протести в Гърция срещу законопроект за удължаване на работното време

Гръцките синдикати са против проектозакон за удължаване на работното време. Протестите са утре с 24 часова стачка на държавните служители.

Новият проектозакон предлага по-гъвкави условия на работа,което е в интерес на работещите, заявиха от министреството по труда в Атина.

Тълкуването на опозицията е съвсем различно – дава се право на работодателите да приложат работен ден до 13 часа и да уволняват за несъгласие.

За разлика от други европейски страни в Гърция се предлага четиридневна работна седмица, но със заетост по 10 работни часа. Правителството предполага, че при тази възможност родителите ще имат повече време да отделят на децата си. От синдикатите попитаха кой ще се грижи за същите деца, когато родителите работят по 10 часа.

Според икономисти работещите ще имат възможност при удължените смени над 10 часа дневно да получават по-високо заплащане. Това е в помощ предимно на туризма, където работата е сезонна.

Опозиционните партии призоваха правителството напълно да се откаже от този проектозакон.

Утре се внася в парламента за обсъждане и гласуване, поради което синдикатите обявиха 24 часова стачка на държавните служители.

БНР





