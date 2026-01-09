Протести срещу убийството на жена от имиграционни агенти обхванаха редица градове в САЩ

Протестите след смъртта на 37-годишната Рене Никол Гууд обхванаха редица градове в САЩ, предава Нова. На фона на призивите за прозрачност при разследването, то беше поето от ФБР.

Жената беше застреляна от агент на имиграционните власти в автомобила си. Федералното правителство определи действия ѝ като вътрешен тероризъм, а министърът на вътрешната сигурност заяви, че тя се е опитала да използва колата като оръжие.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс беше категоричен: „Трябва да си с промит мозък, за да стигнеш дотам, че да си готов не просто да протестираш, а да се хвърлиш с колата си пред легитимните служители на реда и да се блъснеш в тях”.



Местните и щатски власти категорично отрекоха твърденията на администрацията на Тръмп и критикуваха като неуместни опитите да бъдат давани прибързани заключения.

„Не мога да разбера как федералното правителство и самият директор на Службата за вътрешна сигурност вече са определили коя е тази жена, какъв е бил мотивът ѝ. А тя дори още не е била извадена от колата“, каза губернаторът на Минесота Тим Уолц.

Междувременно властите в Орегон започнаха разследване по друг инцидент със стрелба, при който агент на антиимиграционната служба е ранил съпружеска двойка в автомобила им.

„Портланд не е тренировъчен полигон за военизирани агенти. Затова призовавам службата ICE да преустанови дейността си в града ни, докато не бъде проведено пълно разследване”, заяви кметът на Портланд Кийт Уилсън.

На фона на напрежението, администрацията на Тръмп изпрати още 100 служители на „Гранична полиция“ в Минесота.