Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи. То е организирано от Сдружение „Ангели на пътя” и се състоя на кръстовището, където в петък през нощта 21-годишният Виктор Илиев се вряза в автобус на градския транспорт. При инцидента загина един човек, а шестима младежи бяха ранени.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

Близки родители на жертвите настояват за ефективен контрол и истинско правосъдие за нарушителите. Настояват и за срещи с главния прокурор на Република България Борислав Сарафов и ръководството на Министерството на вътрешните работи, с които да обсъдят как държавата да се бори с черната статистика по пътищата.



