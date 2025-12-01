Протестът срещу Бюджет 2026 ескалира! Агресия, бомбички и хвърчащи предмети превзеха центъра на София

Високо напрежеие пред централата на „ДПС-Ново начало“ на ул. „Врабча“ в София и на кръстовището на бул. „Дондуков“ и „Васил Левски“ по време на протеста тази вечер срещу Бюджет 2026 и управлението на дъражавата.

Първите по-сериозни сблъсъци между полицията и протестиращите възникнаха малко след 22.00 часа.

Протестиращите скандират „Всеки ден ще е така до победата“, като замерят с бутилки, камъни и пиратки служителите на реда.

Обръщат се контейнери за боклук, има подпалени контейнери. Виждат се счупени стъкла на полицейски коли.

В социалната мрежа президентът Румен Радев коментира ескалиращото напрежение: „Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори„, написа държавният глава.