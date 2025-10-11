Протест в Благоевград в защита на насилваното дете от Каблешково

В Благоевград се проведе протест в защита на детето от Каблешково, насилено психически и физически от възпитател в местната детска градина.

Прокуратурата е образувала досъдебно производство след като родителите са подали сигнал, че по тялото на детето има белези от насилие, то самото съобщава за упражнено му такова, включително и психически тормоз, а най-фрапиращото е, че има разкъсан химен.

За всичко това е разследвана преподавателка в детската градина, посещавана от детето, която бе показана в два репортажа на разследващия журналист Тина Ивайлова.

Сигналът е подаден още през януари, но едва през септември прокуратурата даде повече подробности за случая, заради който семейството на пострадалото дете вече не живее в Каблешково, а педагогът все още е на свобода.

От държавното обвинение заявиха, че тепърва ще се правят повторни експертизи и ще се установява дали изобщо има виновен.

Протестът беше подкрепен и от граждани в други градове, включително Бургас, Пловдив, Варна, София и Стара Загора.

Днес майки и бащи, дойдоха с децата си, за да окажат съпричастност към родителите, но и за да поискат справедливост. Около 50 души се събраха пред Съдебната палата, като повечето хора споделиха, че са разочаровани от малкото присъствие на будни граждани. Също така пред медиите – само две, бе казано, че повечето родители не са могли да изгледат докрай репортажа на Ивайлова, защото са рухнали от споделеното от родителите.

В Дупница също се проведе протест.

Две жени от Кюстендил специално пристигнаха в Благоевград за събитието, но останаха разочаровани, че толкова малко хора са пред съда.

„Дойдохме от Кюстендил. Защо има толкова малко хора? Къде е народът? Утре това може да е нечие друго дете“, каза една от дамите.

Протестът продължи около 30 мин. под дъжда като присъстващите заявиха, че времето не е извинение за „цъкането от дивана“ и писането на коментари във фейсбук.

Трябва действия да има!

Основните искания са за справедливо наказание на госпожата, изнасилила детето; за поставяне на камери във всички помещения в детските градини; за преминаване на тест за психологическа годност на персонала на градините.

Хората бяха категорични, че не всички възпитатели са поставени под клеймото „насилници“, но подобен случай не бива да бъде „замитан под килима“.