Протоколи от заседания на Горноджумайския общински съвет през 1935 и 1938 г. доказват: 100 трудоваци са залесили района около Ловния дом за парк, разширен бил с отчуждени 3 дка частен имот

Адвокат Г. Чорбаджийски: Спекулира се със страховете на хората, първият ОУП за района е от 2011 г.

З дка частен имот е бил отчужден в началото на миналия век, за да се оформи градски парк около сградата на Ловния дом в Благоевград. Това става ясно от протоколите от заседания на горноджумайските общински съветници през 1935 и 1938 г., които доказват, че зоната целенасочено е била превърната в парк от градската управа. Вестник „Струма“ поиска от общината копия на документите във връзка с предстоящото днес гласуване в местния парламент на искане на кмета Методи Байкушев да се разреши изменение на Общия устройствен план, с което да се блокират инвестиционните намерения върху 8,6 дка частен терен от собствениците му – строителния предприемач Михаил Камбитов, братовчед му екскмета Атанас Камбитов, съпругата му Христина и дъщеря му Елена, като имотът се преотреди за парк и озеленяване.

С решение на ОбС от 23 май 1935 г. се разрешава местата в непосредствена близост с Ловния дом да се превърнат в парк, като за целта се използва труда на 100 души трудоваци. Три месеца по- късно градската управа на Горна Джумая взима решение в района на Ловния дом да се отчужди частен имот с площ 3178 кв.м за държавна и обществена полза да се разшири парка „като най- подходящо място за отмора и развлечение“. След още 3 години с решение, взето на 21 юли 1938 г., се дава мандат на кмета да разходва средства за подобрение на водещите до парка улици, а електрическата енергия, която се изразходва, да е за сметка на общината.



„Запознат съм с тези документи, признавам, че не можах да ги разчета заради краснописа, но те не доказват нищо, най-малкото защото няма индивидуализация за кой имот става дума“, това коментира адвокатът на инвеститора Георги Чорбаджийски и допълни, че навремето за терена може да е въведено понятието парк, но той не е оформен такъв като имот в кадастъра.

„Първият урбанистичен план на града е от 1921 г. и в него този район изобщо не съществува. Един имот се индивидуализира с неговите съседи, в този смисъл отчужденият някога имот може да е бил навсякъде, никой не знае точно къде. Чудовищна спекулация със страховете на хората е, че парк Ловен дом обхваща частния имот, придобит на публична продан от частен съдебен изпълнител. До 1989 г. има няколко опита за регулиране и кадастриране на тази територия, но така и няма влязъл в сила план. Това става за първи път чак през 2011 г. с приетия Общ устройствен план, в който въпросният имот е в урбанизирана територия с предназначение за спортно-рекреационна дейност и хотелски комплекс, и дори не граничи с парка“, категоричен бе адвокат Чорбаджийски.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА