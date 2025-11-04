Проучване: Мозъкът на мъжете се свива по-бързо с възрастта, отколкото на жените

Ново проучване установи, че мозъците на мъжете се свиват по-бързо с възрастта, отколкото тези на жените, но болестта на Алцхаймер се диагностицира по-често при жените.

Според Световната здравна организация (СЗО) през 2021 г. в света е имало 57 милиона души, живеещи с деменция , като всяка година се появяват приблизително 10 милиона нови случая.

Съществува значителна разлика между половете: болестта на Алцхаймер е почти два пъти по-често срещана при жените, отколкото при мъжете. На 45-годишна възраст рискът от развитие на заболяването през целия живот е 20% за жените и 10% за мъжете. Учените се опитват да обяснят тази разлика от много години, предполагайки, че отговорът може да се крие в разликите в начина, по който мозъкът старее при мъжете и жените.

Ново изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, обаче предполага, че това може да не е така.

След анализ на повече от 12 000 ЯМР сканирания на мозъците на близо 5000 здрави хора на възраст от 17 до 95 години, изследователите установили, че мъжете изпитват по-голямо намаляване на обема на мозъка с възрастта в няколко области, включително области, отговорни за паметта, движението и зрителното възприятие.

Например, постцентралната извивка – частта от мозъка, която обработва усещанията за допир, болка и позиция на тялото – се свива с 2% годишно при мъжете, докато при жените намалява с 1,2%.

Жените , от своя страна, показват по-забележимо уголемяване на вентрикулите – пълни с течност кухини, които се считат за признак на свързани с възрастта промени – но цялостното структурно свиване на мозъка е по-слабо изразено.

Освен това, мъжете показват по-голямо свързано с възрастта изтъняване на мозъчната кора – нейния външен слой – особено в области като парахипокампалната и фузиформната кора. Те също така показват по-изразено намаляване на обема на подкорковите структури като путамена и опашното ядро, които играят важна роля в двигателния контрол.

Защо жените са по-склонни да развият болестта на Алцхаймер, въпреки по-бавния упадък на мозъка им? Резултатите от проучването показват, че разликите в свързаната с възрастта загуба на мозък между мъжете и жените вероятно не обясняват по-високата разпространеност на болестта на Алцхаймер сред жените.

Учените посочват цял комплекс от фактори: хормонални промени след менопаузата, разлики във функционирането на имунната и съдовата система, наличието на генетични рискове (например вариантът на гена APOE ε4), а също и факта, че жените просто живеят по-дълго от мъжете.

През 2021 г. средната продължителност на живота е била 73,8 години за жените и 68,4 години за мъжете. Следователно, повече жени доживяват до възрастта, в която рискът от заболяването е най-висок. Според Националната здравна служба на Обединеното кралство, болестта на Алцхаймер се развива най-често при хора над 65 години.

Биологичните причини за повишената уязвимост на жените остават слабо разбрани, но става все по-ясно, че само образната диагностика на мозъка няма да даде отговора.

Lifeonline.bg