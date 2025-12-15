Проучване разкри на коя възраст телефоните са най-вредни на здравето

Недостатъците на твърде многото време пред екрана са добре документирани, като сред основните проблеми са повишена тревожност, напрежение в очите и лоша концентрация. Освен това има заплахи за безопасността, като кибертормоз и излагане на неподходящо съдържание, съобщава The Post.

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора.

Проучването, публикувано в понеделник в списанието Pediatrics, установи, че тези, които са имали мобилен телефон преди 12-годишна възраст, са по-склонни да развият депресия, затлъстяване и лоши навици за сън в сравнение с тези, които не са го имали.

И колкото по-малки са децата, когато получават телефон, толкова по-голям е рискът от затлъстяване и недостатъчен сън.

Изследователите са оценили данни от над 10 500 деца, участвали в проучването „Когнитивно развитие на юношеския мозък“ – най-новото и най-голямо дългосрочно проучване на развитието на мозъка на децата.

Въпреки че изследването не доказва, че придобиването на телефон в ранна възраст причинява директно тези резултати, откритията, заедно с предишни проучвания, показват, че това може да доведе до по-малко социализация, упражнения и сън.

Проучване от 2023 г. установи, че от 11- и 12-годишните, които са имали електронно устройство в спалните си, близо 17% са били събуждани от известия.

Междувременно, повече от 80% от децата на възраст между 11 и 17 години не получават препоръчителното количество физическа активност ежедневно, отчасти благодарение на повишената фиксация пред екраните. Заседналият начин на живот може да доведе до лошо здраве и социално поведение при децата.

И тъй като юношеството е важен период за растеж, тези промени могат да имат дългосрочни последици за психичното и физическото здраве, според изследователите.

„Когато давате на детето си телефон, трябва да мислите за него като за нещо, което е важно за здравето на детето – и да се държите съответно“, каза д-р Ран Барзилай, водещ автор на изследването и детски и юношески психиатър в Детската болница във Филаделфия.

Той посочи, че „дете на 12 години е много, много различно от дете на 16 години“.

Проучване сред родители от октомври установи, че повечето деца между 11 и 12 години имат смартфон, така че родителите им могат бързо да се свържат с тях.

Забележително е, че последните изследвания са разделени по въпроса доколко употребата на мобилни телефони от децата всъщност влияе на тяхното здраве, като някои проучвания установяват само минимално въздействие.

Преглед на проучвания от 2020 г. установи противоречива връзка между употребата на мобилни телефони от подрастващите и проблеми с психичното здраве, като депресия и тревожност.

Проучване на изследователи от Станфорд установи, че децата, които са получили телефон преди 11-годишна възраст, не показват по-високи нива на проблеми със съня, проблеми в училище или симптоми на депресия.

Но все повече родители избират да държат децата си далеч от телефоните, за да се опитат да ограничат евентуални негативни ефекти.

Според проучване от 2024 г., цели 3 от 4 представители на поколение Z обвиняват социалните медии за влошаване на психичното здраве, като съобщават, че използването на популярни приложения ги кара да се чувстват по-тревожни и стресирани.

Въпреки че няма „подходяща възраст“ за закупуване на мобилен телефон на детето ви, някои експерти препоръчват да се оценява готовността за телефон за всеки отделен случай и да се определи колко отговорно и емоционално зряло е детето ви.

Родителите също трябва да обръщат внимание на времето, което прекарват пред екрана, тъй като дългосрочната употреба на технологии може да повлияе негативно на бебетата и малките деца, включително на социалното им поведение.Вести.бг