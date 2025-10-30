Професионални скейтъри откриват в неделя новия скейт парк в парк „Даме Груев“

Трима професионални скейтъри пристигат в Благоевград в неделя – 2 ноември, за да се включат в официалното откриване на обновения скейт парк в Парк „Даме Груев“, което започва точно в 15:00 часа.

Любителите на този спорт ще могат да се насладят на изпълненията на три от най-изявените имена в българската сцена на уличните спортове. Демонстрациите ще открие пионерът в екстремните inline кънки, многократен шампион и участник в международни състезания Кирил Траянов, известен с атрактивния си стил и трикове като Flatspin 900 и Fakie 1080.

Своя стрийт стил ще демонстрира пред благоевградчани едно от най-разпознаваемите имена в българската BMX сцена популярният Боян Стоев, известен с многобройните си изяви в страни като Германия, Испания, Франция и Гърция.

Артистичния си поглед към движението и свободата в скейткултурата ще представи Димитрина Кръжанова – представител на street стила при ролковите кънки, която вдъхновява все повече момичета да опитат този спорт.

Брейк групата на Dance Studio Déjà Vu с ръководител Добрин Янев ще внесе мощна енергия с улични танци и шоу, обединяващо спорт и изкуство – мост между две поколения на градската култура.

Публиката ще има възможност да се включи в свободни демонстрации, да се запознае с участниците и да усети атмосферата на новото пространство – едно от най-модерните в региона.

Обновеното и разширено пространство на скейт парка включва две линии – за начинаещи и за по-напреднали. Инсталирани са нови професионални съоръжения – халфпайп, куотърпайп, кикъри, фънбокс, корнъри и др. Паркът е пригоден не само за скейтборд, но и за тротинетки (неелектрически), ролери, блейдъри и велосипеди — така младежите с различни интереси получават възможност да спортуват и да се развиват. В зоната са монтирани модерни ергономични фитнес уреди, включително такива за хора в неравностойно положение, както и две маси за тенис, което превръща мястото в истински спортен хъб.

Модернизацията на скейт парка е част от общинската политика за подобряване на спортната и градска среда и има за цел да превърне пространството в модерно и многофункционално място за активен начин на живот и спорт на открито.