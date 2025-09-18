Проф. В. Жечев: Приютихме 6 паралелки от Второ ОУ в Колежа по туризъм за новата учебна година, това е наш граждански дълг

Президентът на Колежа по туризъм в Благоевград проф. д-р Васил Жечев коментира появили се некоректни твърдения при откриването на учебната година в областния център на Пиринска Македония, свързани с поверения му ВУЗ. Част от инсинуациите са относно класовете от Второ ОУ „Димитър Благоев“, приютени в сградата на Колежа, докато продължава ремонтът на най-старото школо в града. Името на проф. Жечев се намесва и в политически води около партията на президента Румен Радев.

-Проф. Жечев, родители на ученици от Второ ОУ и граждани звъняха в редакцията, възмутени от твърденията на местен електронен сайт, който злослови по адрес на Колежа по туризъм и по Вас като негов президент в първите часове на новата учебна година в Благоевград?

-Не съм възмутен и учуден, а останах като гръмнат от тази небивала простотия, свързана с обучението и най-светлата дата за малките деца и ученици – 15 септември. Като прелюдие мога да кажа, че миналата учебна година Колежът по туризъм даде 3 зали на един от етажите си за трети и четвърти клас, а за седми клас – целия трети етаж. Това беше максималното, което можехме да отпуснем, защото оставихме и зали за провеждане на учебните занятия в Колежа. Съчетахме нещата с директора на Второ ОУ г-жа Милена Ковачева и зам. кмета по образование, бизнес развитие, социална и здравна политика Боряна Шалявска и направихме така, че тези деца да бъдат при нас за първия и втория срок на целодневен режим. Ние поставихме нови климатици на всяка зала, за да подсигурим топлина на палавниците и спокойствие на техните родители. Направих го не само като почетен гражданин на Благоевград и президент на Колежа по туризъм, а най-вече защото съм възпитаник на Второ ОУ. Там се изградих като личност и с гордост мога да кажа, че през 1968 г., когато бяхме осмокласници, футболният ни отбор стана втори в първенството на основните училища в България. Сред състезателите тогава бяха дългогодишният кореспондент на БТА Емил Михайлов и бившият зам. главен редактор на вестник „Струма“ Валентин Ананиев. В нашия клас беше създателят на популярната рок група ФСБ Константин Цеков, също и хирургът д-р Михаил Николов. Академичният съвет на Колежа единодушно одобри идеята да направим така, че дечицата да се чувстват като у дома си, да имат всякакви удобства за провеждане на учебния процес и смятам, че го постигнахме. През новата учебна година имаме три 2-ри класа и три 3-ти класа – общо 6 паралелки от Второ ОУ. Тоест, двата етажа пак сме ги дали плюс голямата зала, в която да обядват на спокойствие. Всичко е в името на младите хора, образованието и Благоевград. Пето основно, защото неговата база се коментира в атаките на някакъв електронен сайт срещу нас, мен не ме засяга. Аз отговарям за сградата на Колежа по туризъм. Родители, близки и познати, ни поздравяват за нашия жест. Канят ни, когато правят тържества. Жестът не е човешки, не педагогически, а граждански дълг, който имаме към младото поколение, за да не се чувстват подритнати.

Учениците на II „а“ и III „а“ (сн. 2) от Второ ОУ „Д. Благоев“ по време на вчерашните си занятия в Колежа по туризъм сн.2

-Свързват Ви с планираната партия на президента Румен Радев. Отива се и дотам, че да я оглавите в областта?

-Смях в залата. Закъснял съм с половин век за такива работи. Преди 2 години чествах 70-ия си рожден ден. Инициативен комитет ме предложи за почетен гражданин, а държавният глава Румен Радев ме награди с почетния знак на президента. Дотук са моите връзки и контакти с него. Що се отнася до партийната история, навремето бях в партията на Иван Славков-Батето „Напред, България“ и отговарях за нашата област. След кончината му се отдръпнах и повече не се занимавам с политика.

-През пролетта на 2025 г. Колежът по туризъм получи акредитация и още 6 г. има право да обучава студенти.

-Точно така, а оценката ни от Националната агенция по оценяване и акредитация е 7 по 10-балната система, което се равнява на „Много добър“. Колежът е утвърден в системата на образованието в България, политически ние не се свързваме с никого. През 2010 г., при преместването на Колежа в Благоевград, бяхме в добри отношения с министър-председателя Бойко Борисов. Тогава той дойде и връчи дипломите на един от випуските ни. Нямам спомени след това да е посещавал ЮЗУ „Неофит Рилски“ или Американския университет. А при визитата си в Колежа каза, че туризмът в нашия регион трябва да се развива и че нашият Колеж има своето достойно място в произвеждането на кадри в туризма и бизнес администрацията. Това са негови думи, които помним и не забравяме помощта на времето, която директно ни оказа.

Разговаря ИВАН ДЕЛЧЕВ





