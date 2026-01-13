Проф. д-р Ива Христова: Пазете краката от студа, иначе отваряте вратата на вирусите

Проф. д-р Ива Христова очерта националната картина на грипната вълна. По думите й разпространението на грипа върви предвидимо и очаквано, с малко по-високи стойности спрямо миналата година, но в сходни граници.

Празничните дни са изкривили статистиката, като са създали впечатление за по-ниска заболеваемост, но това вече се компенсира. „Очакваме по-бързо покачване на случаите през януари и вероятен пик в края на месеца или началото на февруари“, обясни проф. Христова. Според нея грипната вълна може да се окаже малко по-дълга и по-висока от миналогодишната, но без съществено отклонение.

Вирусологичните изследвания показват, че в момента доминира грип тип А (H3N2) с променен подвариант, който съставлява около 95% от щамовете в тази група. Той се разпространява по-лесно заради изменения в повърхностните протеини, които му помагат да се „измъква“ от имунната защита. Добрата новина е, че няма данни този вариант да протича по-тежко – симптомите остават типичните за грипа: внезапно начало, висока температура, силни мускулни и ставни болки, главоболие и отпадналост.

Проф. Христова подчерта, че дори отрицателен бърз тест не изключва диагнозата грип, особено при ясно изразена клинична картина. В такива случаи пациентът трябва да се третира като болен от грип – да остане вкъщи, да се свърже с личния си лекар и при нужда да започне противовирусно лечение. „Организмът има нужда от покой. Физическата активност в първите дни само удължава възстановяването“, предупреди тя.

Към момента най-засегнатите области са Перник, София област, Бургас и Варна, като се очаква динамиката да се променя – едни региони ще излизат от пика, а други ще навлизат в него. Затова експертът не вижда необходимост от обявяване на национална епидемична ситуация, а препоръчва мерките да се прилагат локално, според конкретната обстановка. Същият подход важи и за евентуалните ученически ваканции – решенията трябва да се вземат по области и дори по отделни училища, ако има висока концентрация на заболели.

По темата за ваксинацията проф. Христова потвърди, че най-подходящото време за имунизация е септември-ноември, а януари вече е късен момент за масово ваксиниране, тъй като пикът предстои. Въпреки това при хора с хронични заболявания поставянето на ваксина и сега може да има смисъл като форма на допълнителна защита.

Лепваме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени

„Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени, обясни пред NOVA проф. Ива Христова. – Важно е краката ни да не са студени и мокри, особено при децата. Чрез охлаждането на крайниците – краката, шията, главата, отваряме вратата за вируси. Тогава нашата имунна система не може да достигне до мястото, където е необходимо да работи. Ако кръвоносните ни съдове са разширени и добре кръвооросени, клетките на имунната ни система ще се пренесат там”, поясни професорът.

По думите й броят на заболелите от грип се повишава предвидимо. Динамиката е подобна на миналогодишната. В момента изцяло доминира вирусът на грип А, подтип H3N2, а подтип Б ще се появи в края на грипната епидемия.

„Тези мутации, които настъпиха във вируса, засегнаха възможността му по-лесно да се разпространява”, поясни Христова.