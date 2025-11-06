Проф. Д. Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил: Овощарите да започнат резитбата на дърветата

Овощарите в Кюстендил трябва да започнат резитбата на дърветата. Това заяви проф. д-р Димитър Сотиров, специалист по овощни култури от Института по земеделие – Кюстендил.

„Стопанската година вече е приключила. Реколтата, макар и оскъдна, е прибрана там, където я имаше. Но стопаните не трябва да приключват дейностите в своите овощни градини“, коментира за „Фокус” проф. Сотиров.

По думите му сега – след листопада, е най-подходящият момент стопаните да започнат резитбата. „Не бива да чакат пролетта – февруари или март, защото тогава времето често е по-неблагоприятно, отколкото през късната есен. Добре е да започнат резитбата навреме, за да могат да приключат в срок“, съветва специалистът.

Проф. Сотиров допълни, че подхранването на градините също не бива да се отлага. „Онези стопани, които не са подхранвали своите градини през последните две-три години, сега е моментът да внесат оборска тор. Разбира се, там, където могат да намерят, защото тя става все по-дефицитна. Освен това, ако градините не са торени с фосфорни и калиеви торове, това също трябва да се направи след листопада“, уточни експертът.

Друг важен момент според него е варосването на стволовете, което често се подценява. „Напоследък се наблюдава нападение от черна златка – насекомо, което снася яйцата си по стволовете на дърветата, на височина около 30-40 см над почвата. Варосването е ефективна превантивна мярка срещу зимуващи насекоми“, обясни проф. Сотиров.

По думите му варта унищожава гъби и яйца на вредители и същевременно предпазва дърветата от прегряване през зимата, когато времето е по-топло.