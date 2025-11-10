Проф. М. Жаксигарина от Казахстан проведе уъркшоп по екслибрис в ЮЗУ

Лекция и практически уъркшоп, посветени на изкуството на екслибриса /миниатюрна графика с приложен характер/ се проведоха във Факултета по изкуствата като част от програмата на XVIII национален студентски фестивал на изкуствата.

Гост-лектор беше художничката Марзия Жаксигарина от Актюбинския регионален университет „К. Жубанов“ в Казахстан, която е график с богат международен опит, участник в множество изложби и биеналета по света.

Проф. М. Жаксигарина по време на уъркшопа по екслибрис Обща снимка на студенти и преподаватели

По време на срещата студентите и гостите имаха възможност да се запознаят с историята и развитието на екслибриса, да научат за различни техники и подходи при създаването му, както и да изработят свои собствени авторски проекти под ръководството на художничката.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА