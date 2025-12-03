Прохождащи рефери от Пиринско подхванати от ментори корифеи в съдийството за 10 ключови игрови ситуации

Прохождащи рефери от Пиринско в ранглистите на Трета лига и елитните юношески групи взеха участие в двудневния семинар „Ментори и таланти“ – Ниво 1, иницииран от Зоналния съвет на БФС-София с цел развитието на най- перспективните млади съдии от Югозапада, които бяха прикрепени към доказани специалисти и инструктори в гилдията, бивши главни арбитри или лайсмени в най-високото ниво на родния футбол. В триото с ръководител кюстендилеца Сашко Деянов бяха разпределени петричаните Стефан Коемджиев и Аспарух Сяров и симитличанинът Спас Стоименов, докато благоевградчанинът Кирил Михтарски, който е студент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и треньор в детска академия „Хлапетата“, попадна в бригадата с ментор Петър Стойчевски заедно със Стилиян Добрев и Александър Попов. Останалите четири от общо шестте съдийски тройки, покрили критериите да се включат в семинара, бяха наставлявани от Мартин Стоименов, Десислава Ралкова, Людмил Павлов и Антон Терзиев. За организацията на мероприятието съблюдаваше шефът на областната централа Антони Здравков-Сухия, а специален гост на събитието бе членът на Националната съдийска комисия Ангел Ангелов. Старт на проявата с напътстващи указания даде председателят на СК към ЗС на БФС Венцислав Гаврилов.
Сутрешният модул включваше физическа подготовка на изкуственото игрище, проведена от кондиционния спец Янчо Янков. Работната част продължи със специализирана лекция в раздела „Правилата на играта“, водена от Милко Николов. В същинската част бяха анализирани видеоклипове от мачовете на 6-те бригади през есенния полусезон, които получиха конкретни насоки и препоръки за бъдещите си изяви по родните терени. Впоследствие се направи анализ на 10 ключови игрови ситуации под ръководството на Веселин Мишев. В програмата бе включено и измерване на ВМП на участниците като част от цялостния мониторинг върху тяхната физическа подготовка.
ТОНИ КИРИЛОВ