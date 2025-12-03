Прохождащи рефери от Пиринско подхванати от ментори корифеи в съдийството за 10 ключови игрови ситуации

Прохождащи рефери от Пиринско в ранглистите на Трета лига и елитните юношески групи взеха участие в двудневния семинар „Ментори и таланти“ – Ниво 1, иницииран от Зоналния съвет на БФС-София с цел развитието на най- перспективните млади съдии от Югозапада, които бяха прикрепени към доказани специалисти и инструктори в гилдията, бивши главни арбитри или лайсмени в най-високото ниво на родния футбол. В триото с ръководител кюстендилеца Сашко Деянов бяха разпределени петричаните Стефан Коемджиев и Аспарух Сяров и симитличанинът Спас Стоименов, докато благоевградчанинът Кирил Михтарски, който е студент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и треньор в детска академия „Хлапетата“, попадна в бригадата с ментор Петър Стойчевски заедно със Стилиян Добрев и Александър Попов. Останалите четири от общо шестте съдийски тройки, покрили критериите да се включат в семинара, бяха наставлявани от Мартин Стоименов, Десислава Ралкова, Людмил Павлов и Антон Терзиев. За организацията на мероприятието съблюдаваше шефът на областната централа Антони Здравков-Сухия, а специален гост на събитието бе членът на Националната съдийска комисия Ангел Ангелов. Старт на проявата с напътстващи указания даде председателят на СК към ЗС на БФС Венцислав Гаврилов.

Участниците в семинара

Смесената петричко-симитлийска бригада с ментор С. Деянов

К. Михтарски /вляво/ попадна в триото, наставлявано от П. Стойчевски



Сутрешният модул включваше физическа подготовка на изкуственото игрище, проведена от кондиционния спец Янчо Янков. Работната част продължи със специализирана лекция в раздела „Правилата на играта“, водена от Милко Николов. В същинската част бяха анализирани видеоклипове от мачовете на 6-те бригади през есенния полусезон, които получиха конкретни насоки и препоръки за бъдещите си изяви по родните терени. Впоследствие се направи анализ на 10 ключови игрови ситуации под ръководството на Веселин Мишев. В програмата бе включено и измерване на ВМП на участниците като част от цялостния мониторинг върху тяхната физическа подготовка.

ТОНИ КИРИЛОВ