Процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград ще разгледат общинските съветници в Сандански

Процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград и правилата за нейното провеждане ще разгледат общинските съветници в Сандански на свое редовно заседание. В изпратения до медиите дневен ред са включени 30 предложения. По предложение на кмета на община Сандански Атанас Стоянов ще се обсъди създаването на комисия за осъществяване на дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи – Сандански.

В дневния ред е включено разглеждането на предложение за кандидатстване на Община Сандански по Процедура Подкрепа за ученици с таланти по Приоритетна ос „Модернизация и качество на образованието“, финансирана от Програма „Образование“ 2021-2027. Ще се обсъди и искане на кмета за удължаване срока на краткосрочен заем по договор за кредит №1460/04.11.2024 г, предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури.

Кметът на община Сандански предлага на общинските съветници и разглеждането на искане за удължаване на срока на краткосрочен заем по договор за кредит, предназначен за финансиране и рефинансиране на разходи за ДДС по проект “Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Петрич, Сандански и Ботевград”, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост.

В дневния ред на днешното редовно заседание е включено и предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства на територията на община Сандански. Ще се обсъди и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите.

По предложение на председателя на Общински съвет-Сандански Георги Батев ще бъде разгледан отчет за дейността на Общинския съвет за периода от месец февруари 2025 г. до месец юли 2025 г. Ще бъде обсъдено и отпускането на финансови помощи по молби на граждани.