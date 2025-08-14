Пръскат срещу комари в Благоевград, гражданите да затварят прозорците си

На 17.08, 18.08. и 19.08.2025 г. ще бъде извършена обработка по дезинсекция срещу възрастни форми на комари (имаго) в Благоевград.

Целта е да бъде намалена популацията на възрастните форми на комари в паркове, алеи, междублокови пространства, места за отдих и др. със средна и висока растителност.

Обработките ще бъдат извършени от 00:00 ч. до 06:00 ч. Препоръчва се в този часови интервал в посочените дни живущите в близост до висока растителност (дървета) да бъдат със затворени прозорци на домовете си.

Препаратът, с който ще бъдат извършени обработките, е специално предназначен за възрастни форми на комари, който има моментален нокдаун ефект, продължително остатъчно последействие и е разрешен за употреба в Р България от Министерство на здравеопазването.





