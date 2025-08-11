Пръскат срещу комари за пореден път в Радомирско

Поредно пръскане срещу комари ще се извърши вечерта във вторник ср и в ранните часове на сряда в Радомир и селата на общината. От администрацията предупреждават собствениците на пчели семейства да затворят кошерите, а гражданите да затворят прозорците.

В изпълнение на наредба № 13 от 26 август 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че:

От 21 ч във вторник до 7:30 ч. в сряда и по същото време в сряда срещу четвъртък . Третирането на площи срещу комари /стадии имаго/ ще се извърши с препарат – ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ, номер н разрешително 0292-2/29.09.2016 г., карантинен срок 24 ч., доза 0,004 мл./дка.

Обработките ще се правят със студен аерозол. Гражданите да затворят прозорци и врати, за да предотвратят навлизането на дима в своите домове.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






