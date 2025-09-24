Топ теми

Пръскат тревните площи в Кюстендил, собствениците на пчели да предприемат мерки

Община Кюстендил ще извърши дезинсекционни мероприятия на тревните площи в град Кюстендил. Обработката ще се състои на 30.09.2025 г. от 20:00 часа и ще бъде извършена от фирма „ДДД-1“ ООД.

Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари. Обработки срещу хлебарки в канализационна мрежа и влажна дезинсекция на складови помещения. Използва елекростатичен заряд, чрез който се осигурява сила на привличане и прилепване на инсектицидния разтвор към обработваните повърхности, 75 пъти по-голяма от силата на земното притегляне. Така се постига цялостно и равномерно покриване на обработвания обект, без да се увеличава разходната норма на биоцида.

Площите ще бъдат третирани с препарат Айкън 10 СК, карантинния срок е 24 часа.

Собствениците на пчелни кошери, да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите си по време на мероприятията и 24 часа след тях.

При неблагоприятни метеорологични данни, планираната обработка ще бъде извършена на следващия работен ден.



