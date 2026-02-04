Прясно изпечен хляб със сирене и спанак без мая

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

брашно – 400 г

яйца – 3 бр.

кисело мляко – 200 г

олио – 80 мл

бакпулвер – 1 пакетче (10 г)

сол – 1 ч.л.

черен пипер – 1/2 ч.л.

пресен спанак – 250 г

сирене бяло саламурено – 150 г

кашкавал – 120 г, настърган

чесън – 1 скилидка

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Първо фурната се включва да загрява на 180°C (без вентилатор), за да бъде готова, когато сместа е приготвена. Подготвя се форма за хляб или кексова форма – намазва се добре с мазнина и се поръсва леко с брашно или се застила с хартия за печене.

Спанакът се измива много добре под течаща вода, защото често задържа пясък. Отцежда се и се нарязва на ситно. Ако листата са по-едри, първо се махат твърдите дръжки. Сиренето се натрошава, а кашкавалът се настъргва предварително.

В дълбока купа се чукват яйцата. Те се разбиват с тел или вилица, докато жълтъците и белтъците се смесят напълно и сместа стане еднородна. Не е нужно да се бият на пяна.

Към яйцата се добавя киселото мляко и олиото. Сместа се разбърква спокойно, докато стане гладка и леко течна. След това се добавят солта, черният пипер и пресованият чесън.

В отделна купа се смесват брашното и бакпулверът. Това е важна стъпка, защото така бакпулверът се разпределя равномерно и хлябът бухва добре. Сухата смес започва да се добавя към течната на части, а не наведнъж. Бърка се с лъжица или шпатула, не с миксер. Сместа постепенно става гъста – това е нормално.

Когато тестото стане гъсто, но все още меко и лепкаво, се добавят нарязаният спанак, натрошеното сирене и настърганият кашкавал. Всичко се разбърква внимателно, така че спанакът и сирената да се разпределят равномерно в тестото. Не се бърка дълго – само докато сместа стане еднородна.

Готовата смес се изсипва във вече подготвената форма. Повърхността се заглажда леко с лъжица или шпатула. Ако желаете, отгоре може да се поръси малко кашкавал или семена.

Формата се поставя в предварително загрятата фурна и хлябът се пече 45-50 минути на средно ниво. След около 30-35 минути се проверява дали не се зачервява прекалено бързо – ако е необходимо, се покрива с алуминиево фолио.

Готовността се проверява с дървена клечка – забожда се в средата и ако излезе суха, хлябът е изпечен. След изваждане от фурната се оставя 10 минути във формата, за да се стегне, след което се изважда и се оставя да изстине върху решетка. Хлябът се реже най-добре, когато е леко топъл или напълно изстинал, за да не се рони.

Този хляб не е с мая, затова не втасва и няма как „да не стане“. Ако сместа изглежда гъста – това е правилно. По-добре по-гъсто тесто, отколкото рядко./готвач.бг